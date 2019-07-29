عواد: هناك تطوير على نظام (الإنجاز) وليس إلغاءه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم، أنه يجري الآن تطويرات على نظام (الإنجاز)، نافياً المعلومات التي تنشر حول إلغائه.



وقال عواد لـ"دنيا الوطن": "هناك نقاشات مع الجامعات والجهات المختصة لتطوير النظام، ولا يوجد شيء اسمه إلغاء، وهذا أمر اعتيادي".