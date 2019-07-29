اليوم.. صرف مكافأة الثانوية العامة للمعلمين بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قطاع غزة، أنه سيتم اليوم الاثنين، صرف مكافأة الثانوية العامة للمعلمين.



وقالت الوزارة في تصريح صحفي: إنه اعتبار من الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الاثنين البدء بصرف مكافأة الثانوية العامة لعام 2018 للمعلمين، وذلك في مكاتب البريد التابعة للوزارة في محافظات غزة.