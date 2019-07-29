اليوم.. صرف مكافأة الثانوية العامة للمعلمين بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قطاع غزة، أنه سيتم اليوم الاثنين، صرف مكافأة الثانوية العامة للمعلمين.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي: إنه اعتبار من الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الاثنين البدء بصرف مكافأة الثانوية العامة لعام 2018 للمعلمين، وذلك في مكاتب البريد التابعة للوزارة في محافظات غزة.
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قطاع غزة، أنه سيتم اليوم الاثنين، صرف مكافأة الثانوية العامة للمعلمين.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي: إنه اعتبار من الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الاثنين البدء بصرف مكافأة الثانوية العامة لعام 2018 للمعلمين، وذلك في مكاتب البريد التابعة للوزارة في محافظات غزة.
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