هيئة الأسرى: حوارات بين إدارة السجون والأسرى لإزالة أجهزة التشويش وتركيب هواتف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أن حوارات تجري ما بين إدارة سجون الاحتلال والأسرى؛ لتطبيق الاتفاق، بإزالة أجهزة التشويش، وتركيب الهواتف العمومية بأقسام الأسرى.



ويواصل عشرة أسرى فلسطينيين، إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال؛ رفضاً لاعتقالهم الإداري.



وقال عبد ربه، في حديث إذاعي: إن هناك حوارات تجري بين ثلاثة أسرى وإدارة سجون الاحتلال؛ للوصول إلى اتفاق، ينهي إضرابهم مقابل إنهاء اعتقالهم الإداري.



وأوضح عبد ربه، بأن أقدم الأسرى المضربين، هم: محمد أبو عكر ومصطفى حسنات من مخيم الدهيشة، وحذيفة حلبية من بلدة أبو ديس.