(أونروا): الإمارات تقدّم تبرعاً بقيمة 50 مليون دولار





وقالت (أونروا) في بيان لها: إن هذا التمويل يؤكد مرة أخرى على التزام الإمارات بدعم الخدمات الحيوية والمنقذة للأرواح، التي تقدمها الوكالة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية، وإن الإمارات العربية المتحدة، تعد شريكاً قيّما وموثوقاً للوكالة، وهي واحدة من جهات مانحة قليلة ومختارة، أدى دعمها العادي على مر العقود إلى المساهمة في مقدرة الوكالة على القيام بمهام ولايتها.



وأثنى المفوض العام لـ (أونروا)، بيير كرينبول على هذا الدعم المميز من قبل الإمارات العربية المتحدة بالقول: "في وقت نعاني فيه من ضغوط شديدة على الوكالة، فإن السخاء الهائل لدولة الإمارات العربية المتحدة، يرسل رسالة واضحة مفادها أن لاجئي فلسطين ليسوا لوحدهم، فبالإضافة إلى التبرعات المالية الحاسمة، فإنه أيضاً عرض للتضامن من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر أشعر بالامتنان العميق حياله".



ووفق بيان (أونروا) الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن هذا الدعم المالي الاستثنائي، سيذهب بعيداً في مساعدة (أونروا) على المحافظة على برامجها لعام 2019 كما هو مخطط له، وتحديداً في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وجميعها حيوية من أجل حياة وكرامة لاجئي فلسطين، وركيزة في سبيل إحساسهم بالاستقرار.



وتظل (أونروا) ممتنة لدولة الإمارات العربية المتحدة على ثقتها ودعمها المتجددين، ففي عام 2018، عمل تبرع الإمارات العربية المتحدة الاستثنائي بمبلغ 50 مليون دولار على تمكين الوكالة من فتح مدارسها البالغ عددها 708 مدرسة للعام الدراسي 2018-2019، وجعل من الإمارات سادس أكبر مانح في ذلك العام.



وأضاف وكالة الغوث: أن (أونروا) مكلفة بولاية تقديم الخدمات المنقذة للأرواح لحوالي 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة في سائر أقاليم عملياتها الخمسة في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، وتشتمل خدماتها على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للمخيمات وتحسينها والحماية والإقراض الصغير.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديم تبرع بقيمة 50 مليون دولار، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).