قيادي فلسطيني: قرارات الرئيس بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال أنهى المزايدات (الباطلة) لحماس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني، خالد مسمار: إن قرار الرئيس محمود عباس وقف الاتفاقيات مع الاحتلال، أنهى المزايدات (الباطلة) لبعض التنظيمات مثل حركة حماس، التي تواصل التنسيق مع الاحتلال بشأن التهدئة.



وأكد مسمار لإذاعة (صوت فلسطين) أن قرار الرئيس عباس، يلبَي قرارات المجلسين المركزي والوطني، ونبض الشارع

الفلسطيني.



ودعا مسمار الدول العربية الى تنفيذ وعوداتها بشأن شبكة الأمان العربية التي تعهدت بتقديمها أكثر من مرة، وقرارات القمم الإسلامية لإنهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني، خاصة بعد قرار ترامب قطع الالتزامات المالية التي تقدمها واشنطن لشعبنا وقرصنة الاحتلال لأموال الضرائب.



وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية، طالب مسمار المصريين بالسرعة في تنفيذ الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن حركة فتح ومنظمة التحرير، تبذلان جهودهما لمواجهة المرحلة المقبلة والصعبة، والتي تتطلب إنهاء الانقسام، وعودة حركة حماس للشرعية الوطنية المتمثلة بمنظمة التحرير.