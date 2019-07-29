ضربة جوية أمريكية تقضي على منسق عمليات تنظيم الدولة بالصومال

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا: إن ضربة جوية أمريكية، قتلت شخصاً كان ينسق هجمات جماعة متحالفة مع تنظيم الدولة في شمال الصومال.



ولم يذكر البيان، الذي نشر، أمس السبت، تفاصيل أخرى عن الضربة التي وقعت في منطقة جوليس الجبلية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبايعت حركة الشباب الصومالية تنظيم القاعدة، وتقاتل بين الحين والآخر جماعة منشقة عن هذه الحركة في شمال البلاد، بايعت تنظيم الدولة.



وتشن الولايات المتحدة ضربات جوية على نحو متكرر في الصومال، دعماً للحكومة الضعيفة في مقديشو التي تحظى بدعم الأمم المتحدة، والتي تقاتل حركة الشباب على مدى سنوات.