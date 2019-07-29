الفتياني: الاتصالات مع إسرائيل بأدنى مستوياتها والحكومة بدأت خطوات الانفكاك عن إسرائيل

الحكومة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن الحكومة وهي الذراع التنفيذي لمنظمة التحرير بدأت سلسلة إجراءات متعلقة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مصالح واحتياجات شعبنا.



وأوضح الفتياني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، أن الحكومة تواصل إعداد الخطط والبرامج بهدف شل يد اسرائيل عمليا في السيطرة على مقدرات شعبنا وعدم الاستسلام لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه سواء في القدس أو فلسطين بأكملها.



وشدد الفتياني، على أن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي في أدنى مستوياتها؛ لأنه لا فائدة من التواصل مع اسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة شريكتها في احتلال شعبنا مبينا فيما يخص العلاقة الاقتصادية معها أن الحكومة تبذل جهوداً لإنهاء هذه العلاقة سواء من خلال وقف التحويلات الطبية أو بدء البحث عن خيارات اقتصادية جديدة في إطار الاتفاقات الأخيرة مع كل من الأردن والعراق في مجالات الطاقة والوقود.



وأشار الفتياني، إلى أن المقاطعة الاقتصادية هي عنوان مهم في هذه المرحلة وتوضع تفاصيله من قبل الحكومة في إطار استراتيجية وطنية للانفكاك عن الاحتلال، موضحاً أن شعبنا قادر على التأثير عبر وضع قائمة بأسماء الشركات والسلع الإسرائيلية التي تدخل فلسطين والاستغناء عنها ببديل وطني أو أجنبي.



وفيما يتعلق بالاتصالات الأمنية مع إسرائيل، شدد الفتياني على أن هذه الاتصالات في أدنى مستوياتها وتقتصر فقط على احتياجات شعبنا بالمناطق التي يسيطر عليها الاحتلال ودون ذلك لا يمكن لأحد الادعاء بوجود علاقة أمنية ما بين فلسطين وإسرائيل بمعنى العلاقة الأمنية المتعارف عليها بين الدول.