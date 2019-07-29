اليمين المتطرف في إسرائيل يتحالف بقيادة ايليت شاكيد

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رام الله - دنيا الوطن

ينتهي في الأول من آب/ أغسطس المقبل، موعد تقديم قوائم المرشحين لانتخابات (كنيست) الـ 22، التي ستجري في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، للمرة الثانية خلال عام واحد، بسبب فشل رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة، إثر فوزه في الانتخابات التي جرت في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي.



ووفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، يبدو أن عدد القائم التي ستخوض الانتخابات هذه المرة، سيقل عن عددها في الانتخابات السابقة. فحتى يوم أمس، تقدم 39 حزبًا بطلب للحصول على نماذج التسجيل من لجنة الانتخابات، مقابل 62 حزبًا شاركت في انتخابات (كنيست) الـ 21. ووفقًا للقانون، سيتمكن من المنافسة في الانتخابات كل حزب يقدم أوراقه إلى لجنة الانتخابات حتى منتصف ليلة الخميس/ الجمعة.



وفقًا لما نشرته صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإنه في ضوء عدم اهتمام الجمهور بانتخابات (كنيست)، تعتزم لجنة الانتخابات إنتاج دعايتين خاصتين، لدعوة الجمهور إلى التصويت والتأثير على نتائج الانتخابات. كما يعتزم رئيس لجنة الانتخابات، القاضي حنان ميلتسر، دعوة الجمهور لممارسة حق التصويت.



في ضوء ذلك، وقبل يومين من موعد تقديم القوائم، تمكنت أحزاب اليمين المتطرف؛ اليمين الجديد والبيت اليهودي والاتحاد القومي، من الاتفاق على خوض الانتخابات في قائمة مشتركة، تقودها أييلت شاكيد، فيما أعلن رئيس حزب هوية، موشيه فايغلين أنه سيخوض الانتخابات في قائمة مستقلة، وليس من الواضح بعد، ما إذا سيتخلى حزب كهانا المسمى (قوة لإسرائيل) عن شروطه، ويلتحق بهذا التحالف الذي كان شريكا في جزء منه، في الانتخابات السابقة.