الاحتلال يُغلق طريق "وادي الدلب" ويفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، البوابة الحديدية المقامة على طريق "وادي الدلب"، (بالقرب من قرية دير ابزيع وكفر نعمة) الرابط بين قرى غرب رام الله والمدينة.



وأفادت مصادر محلية، بأن المواطنين في تلك المناطق، اضطروا لسلوك طرق التفافية وطويلة؛ للوصول إلى أماكن عملهم، بعد إغلاق البوابة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يشار إلى أن قوات الاحتلال، قد أغلقت هذه البوابة في شهر آذار/ مارس الماضي.