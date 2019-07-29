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شؤون فلسطينية

الإحصاء: الرقم القياسي العام لأسعار المنتج يُسجل انخفاضاً

الإحصاء: الرقم القياسي العام لأسعار المنتج يُسجل انخفاضاً
منتجات غذائية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.95% خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة مع شهر أيار/مايو 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.54 خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة ﺒ 99.49 خلال شهر أيار/مايو 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.46%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.34 خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بـ 99.80 خلال شهر أيار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.89%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.57 خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة ﺒ 99.45 خلال شهر أيار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.96%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 8.44%، متأثرةً بانخفاض أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 9.07%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.92%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بمقدار 18.74%، وأسعار زراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة بمقدار 1.49%، على الرغم من ارتفاع السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.71%، متأثرةً بارتفاع أسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 2.04%، وأسعار تربية الدواجن بنسبة 1.18%.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.02%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المشروبات بمقدار 1.65%، وأسعار صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 1.43%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 0.86%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.79%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 1.44%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.33%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.92%.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر حزيران/يونيو 2019، حيث استقر الرقم على 98.94، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

بينما شهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

 الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج  في فلسطين للأشهر:

كانون ثاني – حزيران 2019:

الشهر السلع المستهلكة محلياً السلع المصدرة جميع السلع
كانون ثاني - 0.01 - 0.17 - 0.03
شباط + 1.09 + 0.77 + 1.06
آذار - 0.96 - 0.13 - 0.87
نيسان + 0.43 - 0.01 + 0.39
أيار - 1.12 - 1.34 - 1.14
حزيران - 0.89 - 1.46 - 0.95


الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر: حزيران 2018 – حزيران 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

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