الإحصاء: الرقم القياسي العام لأسعار المنتج يُسجل انخفاضاً
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.95% خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة مع شهر أيار/مايو 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.54 خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة ﺒ 99.49 خلال شهر أيار/مايو 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.46%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.34 خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بـ 99.80 خلال شهر أيار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.89%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.57 خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة ﺒ 99.45 خلال شهر أيار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.96%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 8.44%، متأثرةً بانخفاض أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 9.07%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.92%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بمقدار 18.74%، وأسعار زراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة بمقدار 1.49%، على الرغم من ارتفاع السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.71%، متأثرةً بارتفاع أسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 2.04%، وأسعار تربية الدواجن بنسبة 1.18%.
كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.02%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.
وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المشروبات بمقدار 1.65%، وأسعار صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 1.43%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 0.86%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.79%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 1.44%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.33%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.92%.
شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر حزيران/يونيو 2019، حيث استقر الرقم على 98.94، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.
بينما شهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.
الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:
كانون ثاني – حزيران 2019:
الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر: حزيران 2018 – حزيران 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.95% خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة مع شهر أيار/مايو 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.54 خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة ﺒ 99.49 خلال شهر أيار/مايو 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.46%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.34 خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بـ 99.80 خلال شهر أيار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.89%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.57 خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة ﺒ 99.45 خلال شهر أيار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.96%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 8.44%، متأثرةً بانخفاض أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 9.07%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.92%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بمقدار 18.74%، وأسعار زراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة بمقدار 1.49%، على الرغم من ارتفاع السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.71%، متأثرةً بارتفاع أسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 2.04%، وأسعار تربية الدواجن بنسبة 1.18%.
كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.02%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.
وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المشروبات بمقدار 1.65%، وأسعار صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 1.43%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 0.86%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.79%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 1.44%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.33%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.92%.
شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر حزيران/يونيو 2019، حيث استقر الرقم على 98.94، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.
بينما شهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.
الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:
كانون ثاني – حزيران 2019:
|الشهر
|السلع المستهلكة محلياً
|السلع المصدرة
|جميع السلع
|كانون ثاني
|- 0.01
|- 0.17
|- 0.03
|شباط
|+ 1.09
|+ 0.77
|+ 1.06
|آذار
|- 0.96
|- 0.13
|- 0.87
|نيسان
|+ 0.43
|- 0.01
|+ 0.39
|أيار
|- 1.12
|- 1.34
|- 1.14
|حزيران
|- 0.89
|- 1.46
|- 0.95
الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر: حزيران 2018 – حزيران 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
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