الإحصاء: الرقم القياسي العام لأسعار المنتج يُسجل انخفاضاً

الشهر السلع المستهلكة محلياً السلع المصدرة جميع السلع كانون ثاني - 0.01 - 0.17 - 0.03 شباط + 1.09 + 0.77 + 1.06 آذار - 0.96 - 0.13 - 0.87 نيسان + 0.43 - 0.01 + 0.39 أيار - 1.12 - 1.34 - 1.14 حزيران - 0.89 - 1.46 - 0.95

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.95% خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة مع شهر أيار/مايو 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.54 خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة ﺒ 99.49 خلال شهر أيار/مايو 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرةسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.46%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.34 خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بـ 99.80 خلال شهر أيار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياًسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.89%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.57 خلال شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة ﺒ 99.45 خلال شهر أيار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسيةسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.96%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 8.44%، متأثرةً بانخفاض أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 9.07%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.92%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بمقدار 18.74%، وأسعار زراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة بمقدار 1.49%، على الرغم من ارتفاع السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.71%، متأثرةً بارتفاع أسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 2.04%، وأسعار تربية الدواجن بنسبة 1.18%.كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.02%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المشروبات بمقدار 1.65%، وأسعار صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 1.43%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 0.86%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.79%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 1.44%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.33%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.92%.شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر حزيران/يونيو 2019، حيث استقر الرقم على 98.94، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.بينما شهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:كانون ثاني – حزيران 2019:الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر: حزيران 2018 – حزيران 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).