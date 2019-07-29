الاحتلال يُداهم عدة بلدات في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدة بلدات في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واقتحمت بلدتي بيت عوا ويطا، ونصبت حواجزها العسكرية على دوار "تل الرميدة الكرنتينا" المؤدي إلى وادي الهرية بالمدينة، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول شمال الخليل، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).