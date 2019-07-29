نقابة البلديات: ما جري في بلدية غزة "انقلاب علي الديمقراطية"

بلدية غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استهجنت نقابة البلديات، قيام حركة (حماس) بتعيين رئيس لبلدية غزة بطريقة "مستنكرة غريبة عن تقاليد الديمقراطية وآليات الانتخابات المتعارف عليها، وأسمتها انتخاباً".



وقال فايز لبد، رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات: إن ماحدث في بلدية غزة، يتعارض مع كل الاتفاقيات التي وقعت عليها حركة حماس لتحقيق المصالحة الوطنية، ويرسخ الانقسام الذي يسعى الجميع للخلاص منه، وإزالة آثاره الكارثية على شعبنا ومستقبل أجيالنا المقبلة.



وأضاف: أن نقابة العاملين في البلديات، حريصة على أهمية إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة في كافة مؤسساتنا الوطنية، بدءاً من النقابات والاتحادات، وصولاً لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني؛ لتجديد كافة الشرعيات الفلسطينية في إطار توافق وطني شامل.



ولفت لبد إلى أن ماحدث في بلدية غزة، يشكل مصادرة لأدنى حقوق المواطنة في أي بلد كان، وضربة قاصمة للديمقراطية، في الوقت الذي تشهد فيه ساحتنا الفلسطينية، أعتى المؤامرات التي تستهدف قضيتنا الوطنية، ما يتطلب معه الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية، والعمل معاً لمواجهة ممارسات الاحتلال وما تدبره أمريكا لشعبنا وقضيتنا.



وطالب فصائل العمل الوطني والإسلامي وجماهير شعبنا بالضغط من أجل إنهاء الانقسام، وكافة الخطوات والإجراءات التي ترسخه وتباعد بين أبناء الشعب الواحد، والالتقاء على كلمة سواء، يُقدم فيها الوطن ومصالحه العليا على ما سواها.