الاحتلال يَنصب حاجزين عسكريين على مدخل حزما شمال شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجزين عسكريين على مدخلي بلدة حزما شمال شرق القدس، وأعاقت حركة مرور المواطنين والمركبات.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، أغلقت المدخلين الشمالي والجنوبي، ومنعت المواطنين والأهالي من المرور.



إلى ذلك، انتشر جنود الاحتلال على دوار "الشهيد مازن عربية"، على الشارع الرئيس غرب البلدة، ودقق الجنود بطاقات المواطنين، ما اضطرهم لسلوك طرق ترابية لوصول أماكن عملهم وسكناهم.