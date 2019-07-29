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الحوثيون يستهدفون مطار أبها في السعودية بواسطة طائرات مسيرة

الحوثيون يستهدفون مطار أبها في السعودية بواسطة طائرات مسيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، ليلة الاثنين، استهداف مطار أبها الدولي السعودي مجدداً، باستخدام طائرات مسيرة.

ونقلت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين عن متحدث باسم القوات المسلحة للجماعة، أن سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة على مطار أبها الدولي بطائرات (قاصف 2K).

وقال المتحدث: "إن الطائرات المسيرة، استهدفت مواقع مهمة في مطار أبها الدولي، وحققت بفضل الله إصابة دقيقة". 






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