مركز الميزان يُطالب بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين في غزة.



وقال مركز الميزان: إنه توفي عند حوالي الساعة 03:00 من فجر الخميس الماضي 25/07/2019، المواطن محمد محمود سعيد بكر (42 عاماً)، من سكان مدينة غزة، في مستشفى شهداء الأقصى في محافظة دير البلح، حيث نقل من مركز إصلاح وتأهيل طيبة الكائن في مدينة الزهرة جنوب غرب مدينة غزة، إلى المستشفى عند حوالي الساعة 23:00 من مساء اليوم السابق الأربعاء الموافق 24/07/2019.



وأكد المركز الحقوقي، أن المصادر الطبية، أفادت بأن المواطن بكر، وصل للمستشفى، وهو يعاني من أزمة صدرية، في حين أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية صباح اليوم نفسه عن وفاة نزيل في مستشفى شهداء الأقصى بعد تعرضه لنوبة قلبية، وجرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وأنه وبعد إجراء تشريح للجثة صباح الخميس الموافق 25/7/2019، تبين أن المتوفى لديه التهاب رئوي، وبالكشف الظاهري، تبين ألا وجود لآثار تعذيب.



وختم المركز بيانه قائلاً: "مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يأسف لوفاة بكر، وبالنظر إلى كونه سجيناً، فإن المركز يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وعاجل في الحادثة، والتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف الاحتجاز ومدى احترامها للمحددات القانونية، ونشر نتائج التحقيق على الملأ".