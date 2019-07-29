إخماد 51 حريقاً في غابات بروسيا

تمكن عمال الغابات في روسيا من إطفاء 51 حريقاً، تتجاوز مساحتها 13.4 ألف هكتار خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية لحماية الغابات، اليوم الاثنين: "تدل معلومات هيئات الغابات المحلية على أنه تم في روسيا في 28 تموز/ يوليو إطفاء 51 حريقاً على مساحة 13.4 ألف هكتار"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف البيان أن 100 حريق كانت تشتعل في روسيا في الساعة 0:00 من اليوم الاثنين على مساحة 89,5 ألف هكتار، وتم تسجيل أكبر عدد من الحرائق في مقاطعة إيركوتسك التي يشتعل فيها 50 حريقاً على مساحة نحو 63 ألف هكتار.





وازدادت مساحة الحرائق خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بمقدار 500 هكتار.

رام الله - دنيا الوطن