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دفعة جديدة من ذوي أسرى غزة تزور أبناءها بسجن (نفحة)

دفعة جديدة من ذوي أسرى غزة تزور أبناءها بسجن (نفحة)
رام الله - دنيا الوطن
توجهت دفعة جديدة من ذوي أسرى قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأفادت إدارة معبر بيت حانون، بمغادرة حافلة تقل 22 من ذوي أسرى غزة فجر اليوم، لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

ويقبع في سجون الاحتلال، أكثر من ستة آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 350 أسيرًا من غزة، واستشهد 206 أسرى نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.

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