شاهد: مذيع (CNN) يبكي بسبب عنصرية ترامب

رام الله - دنيا الوطنتسببت تدوينات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على موقع (تويتر) ببكاء مذيع (CNN)، خصوصاً بعد إشارته إلى مدينة بالتيمور الأميركية.وطُرحت تساؤلات حول تأخر موقع (تويتر) في التدخل لوقف تغريدات الرئيس، بالرغم من أنها تخالف سياسته ضد اللغة اللا إنسانية.وعرض المذيع سلسلة تغريدات تحدث فيها الرئيس عن مدينة بالتيمور، واصفاً إياها بأنها غير صالحة للعيش للبشر وتغزوها الجرذان.وفي مقطع قصير، استخدم مذيع الشبكة، فيكتور بلاكويل، أمثلة من حساب ترامب تسلط الضوء على تغريداته العنصرية، وحبس دموعه بصعوبة، وبدا متأثراً، وهو يدافع عن مدينة بالتيمور.وقال الإعلامي والدموع تخنقه "ترامب يقول إنه لا يمكن لبشر العيش في بالتيمور، هل تعرف من عاش هناك؟ أنا، من الولادة في المستشفى إلى تخرجي من الجامعة، والكثير من الأشخاص الذين يهمني أمرهم لا يزالون هناك، هناك فعلاً تحديات بلا شك، لكن هؤلاء الناس فخورون بانتمائهم، الناس ينهضون ويعملون، يهتمون لعائلتهم هناك، يحبون أطفالهم، ولهم ولاء للعَلَم وهم أميركيون أيضاً".