بومبيو: إيران رفضت عرضي بزيارة طهران

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن إيران لم تقبل باقتراحه بزيارة طهران، والتحدث مباشرة مع الشعب الإيراني.



وكتب بومبيو، على حسابه على (تويتر): "اقترحت مؤخراً التوجه إلى طهران، والتحدث مباشرة مع الشعب الإيراني؛ لكن النظام لم يقبل عرضي".وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أنه مستعد للسفر إلى إيران إذا لزم الأمر؛ لإجراء محادثات، وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ "بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، وهو ما تنفيه طهران.وقال بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة" من أجل التفاوض.