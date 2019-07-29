شاهد: ظهور جديد للأسد وعائلته في دمشق

رام الله - دنيا الوطنزار الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته، مطعماً غرب العاصمة السورية دمشق.ونشرت صفحة المطعم في موقع (فيسبوك) صوراً للرئيس السوري وزوجته، أسماء الأسد، ونجله حافظ في المطعم.يشار إلى أن الرئيس السوري وعائلته من حين إلى آخر يزورون مواقع شعبية ومطاعم في دمشق ومختلف المحافظات السورية، وزيارة اليوم تأتي في الوقت الذي تخضع فيه السيدة السورية الأولى لعلاج مستمر من مرض السرطان.