شؤون فلسطينية

الشعبية: طريقة تعيين رئيس بلدية غزة مرفوضة وتضرب جوهر العملية الديمقراطية

الشعبية: طريقة تعيين رئيس بلدية غزة مرفوضة وتضرب جوهر العملية الديمقراطية
بلدية غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إياد عوض الله، على رفض الجبهة لطريقة انتخاب رئيس بلدية غزة، مشيراً إلى أنها خطوة تضرب جوهر العملية الديمقراطية التي يجب أن تتم من خلال إجراء انتخابات حرة ومباشرة من جماهير شعبنا لاختيار المجالس المحلية أو أية مجالس وهيئات أو خدماتية أو سياسية.

وقال عوض الله في تصريحات إذاعية: إن "هذه خطوة فردية غير قانونية لا تخدم المواطن ولا تؤسس لشراكة، وستساهم في تعزيز الانقسام، وستؤثر ضمنياً على المواطن الفلسطيني، وأن الحل لضمان استقرار عمل المجالس البلدية والمحلية، وتركيز جهودها في خدمة المواطن، تتطلب إجراء عملية ديمقراطية تنتخب من خلالها هيئاتها بما فيها رئيس البلدية".

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة كخطوة مهمة من أجل بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات ديمقراطية لكل الهيئات واللجان المسؤولة عن إدارة النظام السياسي الفلسطيني بما فيه المجالس المحلية.

واستدرك عوض الله قائلاً: "إن مواجهة المخاطر الجدية التي تهدد القضية الفلسطينية من جرائم صهيونية على الأرض واندفاعة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، تتطلب اتخاذ خطوات جدية لإنجاز المصالحة، وهذا يستوجب دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة من أجل صوغ الاستراتيجية الوطنية الكفاحية، وإعادة الحياة الديمقراطية لكل المؤسسات الوطنية والمجتمعية، وبما يساهم إيجاباً في تعزيز صمود المواطن، وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة".

أخبار ذات صلة

الشوا يكشف آلية مواجهة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية

الشوا يكشف آلية مواجهة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية

الوزير قطامي: العمل جارٍ على حصر الأضرار في وادي الحمص ومساعدة السكان

الوزير قطامي: العمل جارٍ على حصر الأضرار في وادي الحمص ومساعدة السكان

نقابة المحامين تستنكر تصريحات للرئيس الانتقالي لمجلس القضاء الفلسطيني

نقابة المحامين تستنكر تصريحات للرئيس الانتقالي لمجلس القضاء الفلسطيني

قيادي بحماس يُعلّق على المنطلقات الثلاثة للسياسة الأمريكية بالمنطقة

قيادي بحماس يُعلّق على المنطلقات الثلاثة للسياسة الأمريكية بالمنطقة

جيش الاحتلال يستولي على حفار مياه في الأغوار الشمالية

جيش الاحتلال يستولي على حفار مياه في الأغوار الشمالية

صحيفة: وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل وفق جداول زمنية ودون ضرر للمواطن

صحيفة: وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل وفق جداول زمنية ودون ضرر للمواطن

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين بالضفة الغربية

العملات: ارتفاع على سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

العملات: ارتفاع على سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

الوزير قطامي: العمل جارٍ على حصر الأضرار في وادي الحمص ومساعدة السكان

الوزير قطامي: العمل جارٍ على حصر الأضرار في وادي الحمص ومساعدة السكان

نقابة المحامين تستنكر تصريحات للرئيس الانتقالي لمجلس القضاء الفلسطيني

نقابة المحامين تستنكر تصريحات للرئيس الانتقالي لمجلس القضاء الفلسطيني

جيش الاحتلال يستولي على حفار مياه في الأغوار الشمالية

جيش الاحتلال يستولي على حفار مياه في الأغوار الشمالية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين بالضفة الغربية

العملات: ارتفاع على سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

العملات: ارتفاع على سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

الهباش: نعمل لتقديم رسالة الإسلام الحقيقي البعيد عن الإغواءات والإغراءات

الهباش: نعمل لتقديم رسالة الإسلام الحقيقي البعيد عن الإغواءات والإغراءات

حماس: مستمرون بالحراك السلمي للاجئين الفلسطينيين بلبنان

حماس: مستمرون بالحراك السلمي للاجئين الفلسطينيين بلبنان

الشرطة تقبض على مطلوب محكوم غيابيًا بالحبس 5 سنوات

الشرطة تقبض على مطلوب محكوم غيابيًا بالحبس 5 سنوات

منوعات

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر .. كيف تغيرت ؟

أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر .. كيف تغيرت ؟

دخلها الشهري 3 ملايين $.. طفلة تقتني منزلا بـ 8 ملايين دولار

دخلها الشهري 3 ملايين $.. طفلة تقتني منزلا بـ 8 ملايين دولار

شاهد: أحمد الفيشاوي ينشر آخر صور له مع والده قبل وفاته

شاهد: أحمد الفيشاوي ينشر آخر صور له مع والده قبل وفاته

شاهد: نانسي عجرم تتألق بفستان أسود

شاهد: نانسي عجرم تتألق بفستان أسود

أسماء لمنور تعلن انفصالها : خلعت زوجي

أسماء لمنور تعلن انفصالها : خلعت زوجي

نجل أنغام يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين والدته

نجل أنغام يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين والدته

نجيب ساويرس يدافع عن عمرو دياب ودينا الشربيني: &#34;المحاسب ربنا مش انت&#34;

نجيب ساويرس يدافع عن عمرو دياب ودينا الشربيني: "المحاسب ربنا مش انت"

شاهد: معركة شرسة.. أحلام تحظر أصالة على تويتر &#34;مطربتكم بلوك&#34;

شاهد: معركة شرسة.. أحلام تحظر أصالة على تويتر "مطربتكم بلوك"

علا الفارس تعليقا على شائعة وفاتها: &#34;لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا&#34;

علا الفارس تعليقا على شائعة وفاتها: "لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا"

عربي

شاهد: ظهور جديد للأسد وعائلته في دمشق

شاهد: ظهور جديد للأسد وعائلته في دمشق

اعتقال صدام حسين جديد في كركوك

اعتقال صدام حسين جديد في كركوك

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز الشقيق الأكبر للملك سلمان

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز الشقيق الأكبر للملك سلمان

شاهد: طائرة عراقية عالقة بمطار قرطاج بتونس بسبب 3 الاف دولار

شاهد: طائرة عراقية عالقة بمطار قرطاج بتونس بسبب 3 الاف دولار