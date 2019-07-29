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اعتقال صدام حسين جديد في كركوك

اعتقال صدام حسين جديد في كركوك
رام الله - دنيا الوطن
أكد (الحشد الشعبي)، إلقاء القبض على مسلح بتنظيم الدولة، يدعى "صدام حسين"، تيمناً بالرئيس العراقي الراحل، وذلك خلال عملية أمنية جنوب غربي كركوك، 240 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال الإعلام الحربي لـ "قوة الإمامين" المنضوية تحت الحشد، في بيان نشره على موقع (فيسبوك): إنه وبعد ورود معلومات استخبارية، تم إلقاء القبض على "الداعشي صدام حسين صالح الحمدوني، يوم 25 تموز/ يوليو 2019، من قبل استخبارات قوة الإمامين والفوج الثاني المغاوير في قاطع ناحية الملتقى ملا عبد الله جنوبي غربي كركوك".

وأشار البيان إلى أن الحمدوني من سكان الموصل، الساحل الأيمن، ويعمل في "كتيبة معلومات استخبارات تنظيم الدولة"، مضيفاً أنه "ابن عم أبو ليث الأنصاري والي الموصل سنة 2014".

ولفت الإعلام الحربي لـ "قوة الإمامين"، إلى أنه تم تسليم الحمدوني إلى الجهات المختصة.

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