بينهم منفذ الهجوم.. أربعة قتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

قتل أربعة أشخاص بينهم المشتبه به، وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته الشرطة المحلية.





وقال مدير مركز الشرطة سكوت سميث: "إن أربعة أشخاص، بمن فيهم المشتبه به، قتلوا وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في مهرجان غيلروي غارليك السنوي في غيلروي جنوبي سان هوزيه في كاليفورنيا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان، وهم يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.





ويتضمن مهرجان غيلروي غارليك، الذي تأسس عام 1979 مواداً غذائية ومشروبات وعروضاً فنية حية ومنافسات في مجال الطهي، ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه، ويصف نفسه بأنه أكبر مهرجان صيفي للأطعمة في العالم.





و نقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية، عن شاهدة تُدعى جوليسا كونتريراس، قولها: إن رجلاً أبيض في الثلاثينات من عمره نفذ إطلاق النار بواسطة بندقية.





وأضافت كونتريراس: "استطعت رؤيته، وهو يطلق النار في كل اتجاه، لم يكن يستهدف أي شخص على وجه التحديد".





رام الله - دنيا الوطن