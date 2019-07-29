قيادي بحماس يُعلّق على المنطلقات الثلاثة للسياسة الأمريكية بالمنطقة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: إن السياسة الأمريكية الجديدة في منطقتنا لها ثلاثة منطلقات، أولها: استبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي.







وأضاف أبو مرزوق، في تغريدة له عبر (تويتر): "الثانية: الانتقال من حل الدولتين إلى دولة واحدة وحكم ذاتي تحت سيادة هذه الدولة، والثالث: ترك مبادئ الشرعية الدولية، وعدم فرض أي حل لا يتوافق عليه الطرفان إلى فرض حلٍ على الفلسطينيين".







وتابع أبو مرزوق: "تصريح كوشنر، أن الفلسطينيين غير جديرين بحكم أنفسهم، هو مؤشر على أحد ركائز الموقف الأمريكي، وإسرائيل دولة ديمقراطية بالحدود التي تراها مناسبة لأمنها، وحكم ذاتي لنا تحت السيادة الإسرائيلية، ورفض مبدأ حل الدولتين، أيٍ دولة واحدة على فلسطين التاريخية، وحكم ذاتي بلا سيادة للفلسطينيين.







وأكمل: "أما مؤتمر البحرين فمؤشره أخطر، حيث يستبدل الحل السياسي الذي يقوم على أساس أن هناك دولة محتلة (إسرائيل)، وشعب يسعى للحرية والعودة وتقرير مصيره، إلى الحل الاقتصادي، وذلك بدعم دول اللجوء الفلسطيني مصر والأردن ولبنان لإنهاء قضية اللاجئين، وإنعاش اقتصادي لغزة، وبقايا الضفة الفلسطينية".







واستطرد: "أما المرتكز الثالث، حيث تهمل أمريكا الأمم المنحة، والشرعية الدولية وقراراتها، والرباعية الدولية أيضاً، بل وسياساتها السابقة بالتفاوض بين الجانبين وصولاً لحل متوافق عليه، إلى حل من طرف واحد متطابق والسياسة (الإسرائيلية) اليمينية، وتفرضه على الطرف الفلسطيني، وخاصة في ظل الضعف العربي".