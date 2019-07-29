جيش الاحتلال يستولي على حفار مياه في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على حفار مياه في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال، حاصرت المنطقة التي يعمل بها الحفار عدة ساعات، واستولت عليه دون معرفة الأسباب، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).