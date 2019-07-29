قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية، طالت ستة مواطنين فلسطينيين.
جاء ذلك خلال عمليات اقتحام وتفتيش نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمات والتفتيشات.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية، طالت ستة مواطنين فلسطينيين.
جاء ذلك خلال عمليات اقتحام وتفتيش نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمات والتفتيشات.
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