الأرصاد: الجو شديد الحرارة طوال الأسبوع الحالي

الجو حاراً الى شديد الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-21 33-23 34-24 بيت لحم 31-21 33-23 34-24 رام الله والبيرة 29-20 31-22 33-23 طولكرم 32-23 34-24 34-24 نابلس 33-22 35-24 36-24 قلقيلية 32-23 34-24 34-24 جنين 35-24 37-25 38-25 سلفيت 31-21 33-23 34-24 طوباس 35-24 37-25 38-25 روابي 31-21 33-23 34-24 الخليل 30-20 32-22 33-24 غزه 30-24 32-25 32-25 أريحا 41-27 43-28 44-28 خانيونس 30-24 32-25 32-25 الأغوار الشمالية 39-25 41-26 42-26 رفح 31-23 33-24 33-24

رام الله - دنيا الوطنالاثنين 2019/07/29: يكون، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء 2019/07/30: يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2019/07/31: يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/08/01: يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارةمع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.كما حذرت من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يليوالله تعالى أعلم