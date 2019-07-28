شؤون فلسطينية

رباح: تنفيذ قرارات تحديد العلاقة مع إسرائيل لا تحتاج آليات تطبيقية

رباح: تنفيذ قرارات تحديد العلاقة مع إسرائيل لا تحتاج آليات تطبيقية
المجلس المركزي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دعا رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، خلال افتتاح أعمال المؤتمر العام التاسع لاتحاد لجان العمل النسائي في محافظة رام الله، إلى العمل فوراً على تنفيذ ثلاثة قرارات في تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، اتخذها المجلس الوطني في دورته الأخيرة (الدورة 23).

وقال رباح: إن هذه القرارات لا تحتاج إلى آليات تطبيقية وهي: تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية.

وأشار رباح إلى أن تنفيذ هذه القرارات هي التي من شأنها أن تكسب قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال صدقية أمام الرأي العام الفلسطيني، وتبعث برسالة إلى المجتمع الدولي، وإلى التحالف الأميركي- الإسرائيلي أن القرار يشكل مرحلة جديدة في السياسة الفلسطينية، والانتقال من الرفض اللفظي والكلامي لـ (صفقة ترامب نتنياهو)، ومخرجات ورشة البحرين، والخطوات الميدانية لدولة الإحتلال، في خلق ما تسميه حقائق على الأرض، إلى سياسة عملية ميدانية، تواجه عمليات خلق الوقائع الإسرائيلية بوقائع وطنية كفاحية، عن طريق إنهاء الاحتلال، والاستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة.

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