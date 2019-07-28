شؤون فلسطينية

الهباش: نعمل لتقديم رسالة الإسلام الحقيقي البعيد عن الإغواءات والإغراءات

الهباش: نعمل لتقديم رسالة الإسلام الحقيقي البعيد عن الإغواءات والإغراءات
محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار
 الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، على عمق العلاقة المتميزة بين الشعبين الفلسطيني والسوري على مدى سنوات التاريخ، مشددًا على حرص القيادة الفلسطينية على أمن واستقرار ووحدة أراضي سوريا، ووجوب عودتها لتأخذ مكانها الطبيعي في المنظومة العربية.

جاء ذلك، خلال لقاء الهباش، بالشيخ أحمد بدر الدين حسون، المفتي العام للجمهورية العربية السورية في العاصمة دمشق، حيث قال: نعمل لتقديم رسالة الإسلام الحقيقي البعيد عن الإغواءات والإغراءات".

وأضاف قاضي القضاة خلال اللقاء أن حماية أمن واستقرار الدول العربية، بما فيها سوريا، هو مصلحة فلسطينية عليا، وأن الموقف الفلسطيني كان من اليوم الأول لاندلاع الأزمة السورية مع وحدة الأراضي السورية، وضد المحاولات الإرهابية الرامية إلى ضرب أمن سوريا واستقرارها.

وشدد الهباش على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لـ (صفقة القرن) الأمريكية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية القدس وقضية اللاجئين، مضيفاً أن دولة فلسطين وقفت وستظل تقف دائماً مع سوريا، كما كانت دائماً سوريا تقف إلى جانب فلسطين وقضية شعبها العادلة على الصعيد الدولي والإقليمي، وعلى أراضيها حينما استضافت حتى يومنا هذا آلاف اللاجئين الفلسطينيين، وفيها أكبر مخيمات الشتات في العالم عاصمة اللجوء الفلسطيني مخيم اليرموك.

وقال الهباش: "نعمل على خدمة الإسلام ولا نقبل ان يستغل
 الاسلام من قبل أحد، ونعمل مع سويا ونتعاون لتقديم رسالة الإسلام الحقيقي البعيد عن الإغواءات والإغراءات ليس فقط للشعوب الإسلامية وإنما للعالم أجمع".

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