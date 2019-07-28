شؤون فلسطينية

حماس: مستمرون بالحراك السلمي للاجئين الفلسطينيين بلبنان

حماس: مستمرون بالحراك السلمي للاجئين الفلسطينيين بلبنان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً صحفيًا، للحديث حول آخر مستجدات التحركات داخل المخيمات الفلسطينية بلبنان، بعد قرار وزارة العمل اللبنانية.

وقالت حركة حماس في بيانها: "لتستمر التحركات السلمية بقوة في جميع المخيمات، ومتمسكون بحقنا في العمل بدون قيود بمناسبة مرور أسبوعين على التحركات الشعبية الفلسطينية في لبنان رفضاً لإجراءات وزير العمل، وتمسكاً بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وأضافت الحركة: "لقد قام اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بأروع وأشرف التحركات الشعبية طوال أسبوعين متواصلين ضد إجراءات وقرارات وزير العمل، كما عبر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بعرقهم وجهدهم ومسيراتهم واعتصاماتهم عن حالة الرفض بقوة وإباء لحالة الظلم والتمييز التي يعيشونها.

وأكدت حماس رفضها الشامل والقوي لأي إجراء يلحق الضرر بمصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وشددت على مواقفها السابقة بضرورة إلغاء أي إجراء أو قانون يضر اللاجئين الفلسطينيين، ويقيد حقوقهم الإنسانية والاجتماعية؛ وإن التحركات الشعبية ستتصاعد، وستذهب باتجاه آفاق جديدة إذا ما بقيت حالة الظلم والتمييز.

كما شددت الحركة، على ضرورة تراجع وزير العمل عن قراراته، ونقل القضية بسرعة إلى الحكومة اللبنانية، وطالبت بإلغاء إجازة العمل، والتعامل مع الإنسان الفلسطيني بصفة لاجئ وليس بصفة أجنبي، كما حيت في الوقت ذاته جميع التحركات الشعبية والشبابية في جميع المخيمات، مشيدة بجهودها، ومثمنة دورها في رفع الصوت ضد الظلم.

وأكدت حماس في بيانها وقوفها إلى جانب هذه التحركات، وندعم جهودها في التعبير السلمي الحضاري عن حقوق الفلسطينيين، متابعة: "ندعو إلى توحيد جهود جميع التحركات الشعبية والشبابية، وتعزيز التفاهم والتعاون على قاعدة رفض إجراءات وزير العمل، وإلغاء إجازة العمل وأخذ مصالح اللاجئين والحياة الكريمة للناس بعين الاعتبار تخفيفاً عنهم".

وأكدت على استمرار حالة الرفض لإجراءات وزير العمل، وإبقاء المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات في جميع المخيمات حتى يتراجع وزير العمل، ويتم استثناء اللاجئ الفلسطيني من التمييز، رافضة كذلك للتوطين، ومتمسكة بالعودة إلى فلسطين، مضيفة: "نرفض محاولة توظيف التحركات الشعبية الفلسطينية في قضايا لبنانية داخلية، أو في محاولات للتحريض أو في المعادلات المحلية".


وشددت حماس على وحدة الموقف السياسي والقانوني الفلسطيني للفصائل الفلسطينية، وقرارات هيئة العمل المشترك واللقاءات الفصائلية الموحدة والقوى واللجان الشعبية والأهلية والروابط بالتكامل مع الموقف الشعبي والشبابي، الذي أساسه الدفاع عن حقوق ومصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وحق اللاجئين في كامل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

وفي ختام بيانها، قالت حماس: "نحيي جميع اللاجئين والتحركات الشعبية، ونبارك الجهود والتضحيات الرائعة التي قدمها شعبنا وشبابنا إلى جانب الصورة المتميزة للمرأة الفلسطينية في لبنان ليلاً ونهاراً في صورة إنسانية حضارية نابعة من قيمه الأخلاقية وتاريخه الناصع، ونحيي كل من وقف إلى جانب مطالبنا، خاصة أهلنا داخل فلسطين، وقطاع غزة والدول الأوروبية، ومستمرون معاً حتى إزالة الظلم ونيل الحقوق الإنسانية".

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