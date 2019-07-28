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وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز الشقيق الأكبر للملك سلمان

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز الشقيق الأكبر للملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
توفي الأمير بندر بن عبد العزيز، الأحد، وهو والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان بن عبد العزيز، عن عمر ناهز 95 عاما.

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني، لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

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