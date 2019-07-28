الجمعية الفلكية الفلسطينية تُحدد موعد عيد الأضحى

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن الحسابات الفلكية، تشير إلى أن الجمعة 2 آب/ أغسطس هو غرة شهر ذو الحجة للعام 1440 هجرية، لتكون وقفة عرفات يوم السبت 10 آب/ أغسطس، فيما يوم الأحد 11 آب/ أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأوضحت، أن الاقتران المركزي (المحاق) لشهر ذو الحجة 1440 هجرية، سيحدث صباح الخميس 1 آب/ أغسطس.



وأشارت إلى أنه وفقاً للخصائص الفلكية لشروط الرؤية الشرعية، ستكون رؤية الهلال ممكنة في القدس وكافة مدن فلسطين بالتلسكوب فقط.



وأوضحت أنه بناء على ذلك، وبما أن القمر سيغرب بعد غروب الشمس من كافة الدول العربية، ويمكن مشاهدته بالتلسكوب فإنه من المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والإسلامية شهر ذو الحجة الجمعة 2 آب/ أغسطس.