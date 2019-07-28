الشرطة تقبض على مطلوب محكوم غيابيًا بالحبس 5 سنوات

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على شخص فار من وجه العدالة، وصادر بحقه حكمًا قضائيًا بشكل غيابي عام 2010، والقاضي بالحبس مع الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات بتهمة السرقة بالاشتراك في ضواحي القدس.



وأوضحت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد ورود معلومات من مصادر صديقة لمركز شرطة جنوب شرق القدس تفيد بان شخص فار من وجه العدالة، متواجد بالقرب من مبنى بلدية ابو ديس، على الفور توجهت قوة من شرطة

المركز الى المكان وبعد اجراءات البحث والتحري عثرت على الشخص المطلوب وتمكنت من القبض عليه.



وأكدت تسليم المقبوض عليه الى جهة الاخصاص؛ لتنفيذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.