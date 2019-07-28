داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح الأيام المقبلة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تنويهًا عاجلًا، حول معبر رفح البري.



وقالت الداخلية في بيانها: "تُنوه وزارة الداخلية والأمن الوطني أن معبر رفح البري سيكون مغلقاً غداً الإثنين في الاتجاهين، وذلك حسبما تم الإبلاغ به من قبل الجانب المصري".



وأوضحت أنه سيتم تأجيل إعلان الحافلات التي كانت مقررة للسفر غداً، إلى يوم الثلاثاء المقبل 7/30.