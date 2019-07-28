دولي

اجتماع غير اعتيادي للكابنيت الاسرائيلي غدا

اجتماع غير اعتيادي للكابنيت الاسرائيلي غدا
رام الله - دنيا الوطن
كشفت اذاعة إسرائيلية، مساء اليوم الاحد، عن اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابنيت" غدا الاثنين.

وقال اذاعة ريشت كان، إنه على غير العادة فقد تم استدعاء وزراء الكابينت للاجتماع بعد ظهر غدا الاثنين، وذلك بعد الجلسة التي عقدت اليوم. ‬


ولم تكشف الاذاعة عن الملفات التي سيناقشها اجتماع الكابنيت.

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