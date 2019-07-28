اجتماع غير اعتيادي للكابنيت الاسرائيلي غدا

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت اذاعة إسرائيلية، مساء اليوم الاحد، عن اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابنيت" غدا الاثنين.



وقال اذاعة ريشت كان، إنه على غير العادة فقد تم استدعاء وزراء الكابينت للاجتماع بعد ظهر غدا الاثنين، وذلك بعد الجلسة التي عقدت اليوم. ‬





ولم تكشف الاذاعة عن الملفات التي سيناقشها اجتماع الكابنيت.