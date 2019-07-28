اجتماع غير اعتيادي للكابنيت الاسرائيلي غدا
رام الله - دنيا الوطن
كشفت اذاعة إسرائيلية، مساء اليوم الاحد، عن اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابنيت" غدا الاثنين.
وقال اذاعة ريشت كان، إنه على غير العادة فقد تم استدعاء وزراء الكابينت للاجتماع بعد ظهر غدا الاثنين، وذلك بعد الجلسة التي عقدت اليوم.
ولم تكشف الاذاعة عن الملفات التي سيناقشها اجتماع الكابنيت.
كشفت اذاعة إسرائيلية، مساء اليوم الاحد، عن اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابنيت" غدا الاثنين.
وقال اذاعة ريشت كان، إنه على غير العادة فقد تم استدعاء وزراء الكابينت للاجتماع بعد ظهر غدا الاثنين، وذلك بعد الجلسة التي عقدت اليوم.
ولم تكشف الاذاعة عن الملفات التي سيناقشها اجتماع الكابنيت.
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