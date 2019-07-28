شؤون فلسطينية

حماس بلبنان: نرفض أي إجراء يلحق الضرر بمصالح اللاجئين

حماس بلبنان: نرفض أي إجراء يلحق الضرر بمصالح اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان إلى استمرار التحركات السلمية الرافضة لإجراءات وزير العمل اللبناني في جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشددةً على تمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العمل بدون قيود.

وأكدت الحركة في بيان صحفي الأحد، بعد مرور أسبوعين على التحركات الشعبية الفلسطينية في لبنان، رفضها الشامل والقوي لأي إجراء يلحق الضرر بمصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأضافت أن التحركات الشعبية ستتصاعد، وستذهب باتجاه آفاق جديدة إذا ما بقيت حالة الظلم والتمييز.

وشددت حركة حماس على مواقفها السابقة بضرورة إلغاء أي إجراء أو قانون يضر اللاجئين الفلسطينيين ويقيد حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

كما شددت على ضرورة تراجع وزير العمل عن قراراته، ونقل القضية بسرعة إلى الحكومة اللبنانية، مطالبةً بإلغاء إجازة العمل، والتعامل مع الإنسان الفلسطيني بصفة لاجئ، وليس بصفة أجنبي.

وتوجهت الحركة بالتحية إلى جميع التحركات الشعبية والشبابية في جميع المخيمات، مثمنة جهودها ودورها في رفع الصوت ضد الظلم، مؤكدة وقوفها إلى جانب هذه التحركات ودعم جهودها في التعبير السلمي الحضاري عن حقوق الفلسطينيين.

ودعت إلى توحيد جهود جميع التحركات الشعبية والشبابية، وتعزيز التفاهم والتعاون على قاعدة رفض إجراءات وزير العمل وإلغاء إجازة العمل وأخذ مصالح اللاجئين والحياة الكريمة للناس بعين الاعتبار تخفيفا عنهم.

وأكدت حماس استمرار حالة الرفض لإجراءات وزير العمل، وإبقاء المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات في جميع المخيمات حتى يتراجع وزير العمل، ويتم استثناء اللاجئ الفلسطيني من التمييز.

كما جددت التأكيد على موقفها الرافض للتوطين وتمسكها بالعودة إلى وطننا فلسطين، وتابعت: نرفض محاولة توظيف التحركات الشعبية الفلسطينية في قضايا لبنانية داخلية أو في محاولات للتحريض أو في المعادلات المحلية.

وأكدت حركة حماس في لبنان في بيانها وحدة الموقف السياسي والقانوني الفلسطيني للفصائل الفلسطينية، وقرارات هيئة العمل المشترك واللقاءات الفصائلية الموحدة، والقوى واللجان الشعبية والأهلية والروابط بالتكامل مع الموقف الشعبي والشبابي الذي أساسه الدفاع عن حقوق ومصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وحق اللاجئين في كامل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

وتوجهت بالتحية لجميع اللاجئين والتحركات الشعبية، مباركة الجهود والتضحيات الرائعة التي قدمها شعبنا وشبابنا إلى جانب الصورة المتميزة للمرأة الفلسطينية في لبنان، كما أشادت بكل من وقف إلى جانب مطالبنا، خاصة أهلنا داخل فلسطين، وقطاع غزة والدول الأوروبية.

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