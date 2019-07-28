شؤون فلسطينية

عريقات: (سلطة الإحتلال) دمرت فعليا وأنهت جميع الاتفاقات وتحاول فرض مرجعياتها

عريقات: (سلطة الإحتلال) دمرت فعليا وأنهت جميع الاتفاقات وتحاول فرض مرجعياتها
رام الله - دنيا الوطن
 التقى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وفدين أمريكيين أحدهما من عدد من الكنائس من عدد من الولايات الأمريكية  والآخر وفد من أساتذة عدد من الجامعات الأمريكية والأوروبية كل على حدى، حيث قدم لهم شرحا واسعا ومفصلا عن ما آلت اليه الأوضاع على الأرض نتيجة لاستمرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) وخاصة هدم البيوت والتطهير العرقي، ومصادرة الأراضي والإعدامات الميدانية والحصار والإغلاق، والتنكر لكل الاتفاقات الموقعة، والإصرار على الاملاءات وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وبدعم كامل ومباشر من الادارة الأمريكية.

وأكد عريقات أن (سلطة الإحتلال) إسرائيل دمرت فعليا وأنهت جميع الاتفاقات الموقعة وتحاول فرض مرجعيات جديدة كي تكرس وترسخ الاحتلال واستمراره. واستبدال مبدأ الدولتين على حدود 1967 بالاستكانة وقبول استمرار الاحتلال أي تشريع (الأبارثايد).

وشدد عريقات على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما جسدت بالرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20 شباط 2018.

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