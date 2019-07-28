دولي

قتيلان و25 جريحا بانفجار استهدف مكتب مرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية في كابل

قتيلان و25 جريحا بانفجار استهدف مكتب مرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية في كابل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأفغانية أن شخصين قتلا وأصيب 25 آخرون بجروح جراء انفجار في العاصمة كابل استهدف، اليوم الأحد، مكتب المرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، واحد الله ميار، الذي تحدث سابقا اليوم عن وقوع 6 إصابات جراء الحادث.

فيما أشار متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، عبر تويتر، إلى أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة وأن أربعة انتحاريين شاركوا في الهجوم على مكتب تيار "الموجة الخضراء" الذي يتزعمه المرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية، أمر الله صالح.

وأضاف رحيمي أن أحد المهاجمين تمت تصفيته برصاص القوات الأمنية.

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