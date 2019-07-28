شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تفاقم الظروف الصحية لعدد من الأسرى المرضى في سجن "النقب"

هيئة الأسرى: تفاقم الظروف الصحية لعدد من الأسرى المرضى في سجن "النقب"
رام الله - دنيا الوطن
استعرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم الأحد، الظروف الصحية السيئة لعدد من الأسرى القابعين في سجن النقب الصحراوي، والتي تتفاقم يوما بعد آخر بسبب سياسة الاهمال الطبي المتعمدة والممنهجة من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وبينت الهيئة، أن الأسير محمد فاروق أبو الرب 45 عاما من قباطية قضاء جنين، يعاني من التهابات في الأذن الوسطى تسبب له آلآما في الرأس ودوخة، كما يعاني من مشاكل في عمل احد صمامات القلب والتهابات في الركبة اليسرى، ولا يعطى العلاجات اللازمة علما أنه معتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن لـ 30 عاما.

كما أوضحت، أن الاسير عماد عبد الكريم ابو زينة 30 عاما، من أريحا، يعاني من إصابة في يده اليمنى بسبب مشاكل في الأوتار والأعصاب، كما يعاني من آلآم في الخصيتين بسبب الدولي وكيس ماء، إضافة الى معاناته من انتفاخ وتهيج جلدي أسفل العينين.

ولفتت الهيئة، ان الاسير ساهر ابو عمر 35 عاما من قرية جماعين قضاء نابلس، يعاني منكسر بمرفق اليد اليمنى بسبب الاعتداء عليه فترة التحقيق وجبر الكسر بطريقة غير صحيحة مما ادى الى بروز وخلع بالمرفق، وفيما بعد وخلال نقله بسيارة البوسطة تعرض للسقوط مرة اخرى عليها، واكتفت الادارة بإعطاءه مشد، دون تقويم الكسر أو اجراء العلاج الطبي اللازم.
وأضافت، أن الأسير عبد الله خاروف 30 عاما من نابلس، يعاني من ديسك في الفقرتان الرابعة والخامسة ولم تجرى له الصور اللازمة أو يعطى العلاجات الضرورية لحالته الصحية، حيث تكتفي الادارة باعطاءه المسكنات فقط.

وأكدت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلية تتعمد الاستهتار بالأوضاع الصحية للأسرى المرضى في مختلف سجونها والدفع بهم لحافة الموت، حيث يقبع في سجونها أكثر من 700 معتقل مريض من بينهم حالات صعبة ومعقدة كمرضى السرطان والقلب والكلى والعظام والمقعدين وغيرهم.

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