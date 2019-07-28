تأهب في أوروبا تحسبا لدرجات حرارة "خانقة" وغير مسبوقة

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رام الله - دنيا الوطن

تشهد دول شمال أوروبا درجات حرارة خانقة مع تحرك موجة الحر غير المسبوقة في أوروبا شمالا، ما أدى في بعض المناطق إلى "ليال استوائية"، بحسب ما أفاد السبت معهد الأرصاد السويدي.



وفي شمال النرويج بلغت درجة الحرارة في لاكفور 35,6 متساوية مع الرقم القياسي الوطني المسجل سنة 1970 في نيسبين، بحسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية.



كما أعلن المعهد تسجيل "ليال استوائية" في العديد من المناطق بجنوب النرويج، وهي تعني درجات حرارة ليلية لا تقل عن 20 درجة.



كما شهد شمال السويد موجة حر وسجلت درجة حرارة قياسية في مدينة ماركوسفينسكا (شمال) الجمعة بلغت 34,8 درجة، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في السويد هذا العام.



وأكد خبير الأرصاد الجوية جون جوربيلند "إنها أعلى درجة حرارة تسجل في الشمال منذ 1945، وهي ثالث أعلى درجة حرارة معروفة". وشهدت عدة مناطق في السويد في بداية الأسبوع كما في النرويج "ليالي استوائية".



وبحسب هذا الخبير فإن درجات الحرارة لم تكن غير معتادة في جنوب البلاد التي تبلغ 30 درجة لبضعة أيام سنويا، مع أن الدرجات الحالية أعلى من المعدل المعتاد.



وحذر معهد الأرصاد من مخاطر نقص الماء في أغسطس/آب في 15 من المقاطعات الـ21 في السويد.



كما شملت موجة الحر دولا أخرى في شمال أوروبا. وقال معهد الأرصاد النرويجي السبت إنه سجلت "ليال استوائية" في 20 منطقة في جنوب البلاد.



وصدرت تحذيرات من موجة حر في السويد والنرويج وفنلندا. وحضت الشرطة الفنلندية في بداية الأسبوع السائقين على الانتباه إلى الظباء التي كثر عبورها الطرقات بحثا عن الماء والانتعاش.



وتوقعت منظمة الأرصاد الجوية الدولية أن تنقل التقلبات الجوية الحرارة من أوروبا إلى غرينلاند، "ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وذوبان أسرع" للجليد.



وتشير التوقعات الحالية إلى أن ذوبان الجليد قد يسجل أرقاما قياسية كما في 2012، بحسب المنظمة نقلا عن خبراء أرصاد في فنلندا.