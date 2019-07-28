دولي

بوتين يعلن اعتزام روسيا مواصلة تحديث سلاح البحرية

بوتين يعلن اعتزام روسيا مواصلة تحديث سلاح البحرية
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزام بلاده مواصلة العمل لتحديث سلاح البحرية.

وبمناسبة يوم البحرية الروسية، قال بوتين في مدينة سان بطرسبورج اليوم الأحد إنه جرى بالفعل تحديث 62% من الأسلحة والتجهيزات في البحرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن بوتين قوله إن من واجبات الدولة توسيع نطاق قوة البحرية مشيرا إلى أن هذا الأمر شرط لازم لتعزيز أمن روسيا وشعبه.

ويجري الاحتفال بيوم البحرية الروسية على نحو تقليدي بإقامة استعراضات في العديد من المدن الساحلية في شهر تموز/يوليو من كل عام. وتشمل الاستعراضات تقديم سفن حربية وعرض تدريبات عسكرية، ويقام الحفل المركزي في مدينة سان بطرسبورج.

وأقيم حفل أيضا في مدينة طرطوس السورية الساحلية التي تستخدمها روسيا كقاعدة عسكرية لتوفير إمدادات للقوات الروسية المشاركة في الحرب السورية.

وتحدث بوتين في وقت سابق مع الناجين من طاقم غواصة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة، تعرضت لحريق مطلع الشهر الجاري ما أودى بحياة 14 بحارا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الحريق اندلع عندما كان الفريق يعتزم إجراء قياسات في قاع البحر في شمال البلاد بتكليف من البحرية الروسية.

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