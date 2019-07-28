فور وصولها لمكة... بعثة الحج الفلسطينية تتابع استقبال الحجاج وآليات تسكينهم

رام الله - دنيا الوطنعقدت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية أولى اجتماعاتها مع رؤساء اللجان في بعثة الحج بمكة المكرمة وذلك لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج وآليات تسكينهم, والوقوف على طبيعة العمل في الأيام القادمة.وخلال كلمة له أشاد الأغا بالجهود الكبيرة الواضحة التي بذلتها بُذلت انطلاقًا من رحلة السفر وصولا لتسكين الحجاج في الفنادق المخصصة لهم, منوهًا إلى أن تلك الجهود اتسمت بالمسئولية الكبيرة التي تحلى بها أعضاء البعثة.واستمع إلى لتقرير موجز من رؤساء اللجان وأبرز ملاحظاتهم ومقترحاتهم لإنجاح عملهم، مشددًا على ضرورة إنجاح موسم الحج بكافة مراحله وتذليل أية عقبات بكل السبل المتاحة، وببذل أقصى الجهود الممكنة من الجميع.وطالب الأغا بضرورة العمل على متابعة ومعالجة كافة الأمور التي قد تطرأ على الموسم, بحيث يشعر الحجاج خلال الرحلة بالراحة الكاملة, منوهًا الى أن إدارة البعثة لن تدخر جهدًا في تقديم كل ما يلزم لضمان نجاح الموسم على أكمل وجه.