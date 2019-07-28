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أسماء الأسد تستقبل المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي لعام 2019

أسماء الأسد تستقبل المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي لعام 2019
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، يوم السبت، الطلاب المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2019 من مختلف المحافظات السورية.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية في موقعها على الفيسبوك صورا من لقاء أسماء الأسد مع 22 من الطلاب الأوائل، في مقر الرئاسة في العاصمة السورية دمشق.

وكتبت الرئاسة في صفحتها: "وكما جرت العادة في كل عام .. السيدة أسماء الأسد تلتقي الطلاب الأوائل الذين استحقوا التهنئة هم وعائلاتهم على ما حققوه، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".

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