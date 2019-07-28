العطاري: خطة تنموية جديدة لتعزيز صمود المزارع

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الزراعة رياض العطاري عن خطة تنموية شاملة ضمن توجيهات الحكومة تهدف الى تعزيز صمود المزارع لا سيما في الاغوار ناهيك عن تحقيق اوسع انتاجية ممكنة وزراعة اكبر مساحة من الاراضي وتطوير الموارد الزراعية وتمكين المزارعين للوصول الى اراضيهم وتقديم الدعم اللازم لهم.



وقال العطاري، ان ما يجري في الاغوار هي سياسة احتلالية وخطوات ممنهجة لمصادرة الاراضي والاستيلاء عليها وتهجير اكبر عدد ممكن من المزارعين.