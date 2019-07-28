اشتية يلتقي لجنة التنمية الاقتصادية لمحافظة أريحا ويطلع على أهم احتياجاتها

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، لجنة التنمية الاقتصادية لمحافظة اريحا، بحضور محافظ اريحا والاغوار جهاد أبو العسل.



واطلع اشتية من خلال اللجنة على أبرز العقبات والتحديات التي تواجهها، وأهم المشاريع والخطط التي تعمل عليها للنهوض بواقع المحافظة، لا سيما في القطاع الزراعي من خلال توسيع الرقعة الزراعية ومضاعفتها.



وشدد رئيس الوزراء على أهمية اللجنة ودورها المتناغم كليا مع توجه الحكومة التنموي في المحافظة، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم للجنة والمحافظة في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية الى سرقة تاريخ فلسطين.