شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تركيا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح دراسية في تركيا  للعام 2019 - 2020 بمجال البكالوريوس.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps  للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

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