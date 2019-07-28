زراعة غزة تكشف الكميات المتوفرة من لحوم الأضاحي في قطاع غزة

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خاص دنيا الوطن

أكد أدهم البسيوني، المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الكميات المتوفرة من لحوم الأضاحي هي ما بين 10 إلى 12 ألف رأس عجل، ومن 25 إلى 30 ألف رأس أغنام وماعز.



وأكد البسيوني في تصريح لـ"دنيا الوطن": "بالنسبة للأسعار، فتحددها نسبة العرض والطلب، وهي متقاربة مع الأعوام الماضية"، لافتاً إلى أن الأسعار، قد تكون مرتبطة أيضاً بالسعر الخارجي، نظراً لأن السوق الفلسطيني قائم على الاستيراد.