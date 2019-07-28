لجنة تنسيق البضائع تُحدد أيام إغلاق كرم أبو سالم في عيد الأضحى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص، بأيام إغلاق معبر كرم أبو سالم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأشارت اللجنة في تصريح لها، إلى أن الإغلاق سيكون يومي الأحد والاثنين 11 و12 آب/ أغسطس، على أن يعاد فتحه يوم الثلاثاء 13 من نفس الشهر.



وتقدمت اللجنة، بأحر التهاني والتبريكات لأبناء الشعب الفلسطيني عامة، ولشركات القطاع الخاص خاصةً، بحلول عيد الأضحى المبارك.