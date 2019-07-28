شؤون فلسطينية

انتهاكات ممنهجة من قبل الاحتلال والمستوطنين

رام الله - دنيا الوطن
يواصل المستوطنون وقوات الاحتلال انتهاكاتهم الممنهجة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وأراضي عام 48.

 وأعطب مستوطنون من عصابات "تدفيع الثمن" فجر اليوم الأحد، إطارات مركبات وشاحنات، وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب في مدينة كفر قاسم داخل أراضي عام 48.

 ونقل موقع (عرب 48) عن أهالي كفر قاسم بأن المتطرفين اعتدوا على السيارات الخصوصية وقاموا بثقب إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية منها "الموت للعرب" و"اليهود لن يسكتوا" "والشعب الإسرائيلي حي"، باللغة العبرية على جدران في الحي الشرقي في المنطقة الصناعية.

وسبق لعصابات المستوطنين أن نفذت اعتداءات عنصرية مشابهة في العديد من البلدات العربية بالداخل، واستهدفت الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية، ويحمل الأهالي الشرطة مسؤولية عدم اجتثاث هذه الاعتداءات، واتهموها بالتساهل.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال عقب اقتحامه لبلدة سبسطية شمال نابلس اليوم السبت، ولم يبلغ عن اصابات.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في وقت سابق اليوم، وهددت بتجريف إحدى ساحات البلدة، بزعم إعادة تأهيلها كمشروع سياحي قرب الموقع الأثري.

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