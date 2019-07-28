رسالة "غير مباشرة" من إسرائيل للديوان الملكي السعودي

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية، بعثت رسالة للديوان الملكي السعودي، بخصوص المدون والإعلامي محمد سعود، الذي زار إسرائيل مؤخراً.







وأوضحت الصحيفة، أن "لقاء نتنياهو المباشر بمحمد السعود، يعني توجيه رسالة إلى القصر ألا تستهدفه أو يتم إيذاؤه"، حيث إنه جاء ضمن وفد من الصحفيين العرب، زار إسرائيل مؤخراً.





​ولم تعلق المملكة العربية السعودية رسمياً، على تقارير زيارة الإعلامي السعودي، محمد سعود إلى إسرائيل.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة القدس، واستدعت آخرين بتهمة الاعتداء على المدون السعودي أثناء زيارته للمسجد الأقصى المبارك.